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Başakşehir, Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Başakşehir, Cherno More&#039;yi deplasmanda 1-0 mağlup etti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi, Gol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup etti.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 yenerek avantaj elde etti.

Başakşehir, Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti - 1. Resim

Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Huvepharma Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takıma galibiyet getiren tek golü 52. dakikada kaptan Ömer Ali Şahiner, kaydetti.

Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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