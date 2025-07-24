Başakşehir, Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup etti.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 yenerek avantaj elde etti.
Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yer alan Huvepharma Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takıma galibiyet getiren tek golü 52. dakikada kaptan Ömer Ali Şahiner, kaydetti.
Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru