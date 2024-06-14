Dortmund'da Nuri Şahin dönemi! Dünya devinin yeni teknik direktörü oldu

Teknik direktör Edin Terzic'in görevinden ayrılması sonrası Borussia Dortmund'un başına Nuri Şahin getirildi. Alman ekibi, Nuri Şahin ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi. Terzic'in ardından teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Nuri Şahin oldu.

Alman ekibi, Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

NURİ ŞAHİN: BÜYÜK BİR ONUR

İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.

"NURİ'YE GÜVENİMİZ TAM"

Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl ise şöyle konuştu:

"Nuri Şahin geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmamıza yardımcı oldu. Burada bir oyuncu ve yardımcı antrenör olarak görev yaparak, kulübün nasıl çalıştığını bilecek deneyime sahip durumda ve her şeyden önce nasıl başarılı olunacağını biliyor. Nuri'ye güvenimiz tam, desteğimiz tam."

Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 274 resmi maça çıkmış ve 26 gol kaydetmişti. Nuri Şahin, takımda 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de DFB Kupası'nı kazandı. Nuri, 2021'den 2023'e kadar Türkiye Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştırdı ve Ocak 2024'te Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak döndü.

Kulüp, Nuri Şahin'in teknik ekibiyle ilgili ayrıntılı bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacağını bildirdi.

Alman ekibi, bu sezon sonunda teknik adam Edin Terzic ile yollarını ayırmıştı. 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi. Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

35 yaşındaki Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra da Antalyaspor’da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenmişti.

Genç hoca, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor’daki görevinden ayrılarak Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.