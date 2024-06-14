Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho istedi, Fenerbahçe pazarlığa başladı ama...

Mourinho istedi, Fenerbahçe pazarlığa başladı ama...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho istedi, Fenerbahçe pazarlığa başladı ama...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün kariyerine sarı lacivertli formayla devam etmesi için mücadele ediyor.

Serdar Aziz ve Samet Akaydin’in üzerini çizen Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istediği Çağlar’ın tercihi de Fenerbahçe’de kalmak. Ancak Atletico Madrid’in istediği rakamla Fenerbahçe’nin teklifi arasında iki katı fark var. Çağlar’ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon avro bonservis talep ederken, Fenerbahçe 5 milyon avro teklif yaptı. 

LEVENT MERCAN TAMAM

Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe’de kalmayı istemesi, en iyi teklifi sarı lacivertlilerin yapmış olması avantaj, ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor. Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ve Varane ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho’nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe, Karagümrük’ün 23 yaşındaki başarılı sol beki Levent Mercan ile dört yıllığına anlaşmaya vardı, kırmızı siyahlılara 3 milyon avro ödenecek. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yusuf Yazıcı ve Bertuğ Yıldırım iddialı konuştu: Biz hazırız, bekliyoruzKouyate teklifi! Senegal aslanı, Trabzonspor’a önerildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın acelesi yok! Teklifler için EURO 2024 beklenecek - SporGalatasaray teklifler için EURO 2024'ü bekleyecekBeşiktaş’ın yeni hocası Van Bronckhorst çok iddialı geldi: Kupalara talibim - SporBeşiktaş’ın yeni hocası çok iddialı geldiKouyate teklifi! Senegal aslanı, Trabzonspor’a önerildi - SporSenegal aslanı, Trabzonspor’a önerildiYusuf Yazıcı ve Bertuğ Yıldırım iddialı konuştu: Biz hazırız, bekliyoruz - SporYusuf ve Bertuğ iddialı: Biz hazırız, bekliyoruzAvrupa'nın futbol şöleni! 24 takım, 624 futbolcu, 10 stat,  31 gün, 51 maç… - Spor24 takım, 624 futbolcu, 10 stat,  31 gün, 51 maç…Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu - SporMilli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...