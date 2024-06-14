Mourinho istedi, Fenerbahçe pazarlığa başladı ama...

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün kariyerine sarı lacivertli formayla devam etmesi için mücadele ediyor.

Serdar Aziz ve Samet Akaydin’in üzerini çizen Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istediği Çağlar’ın tercihi de Fenerbahçe’de kalmak. Ancak Atletico Madrid’in istediği rakamla Fenerbahçe’nin teklifi arasında iki katı fark var. Çağlar’ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon avro bonservis talep ederken, Fenerbahçe 5 milyon avro teklif yaptı.

LEVENT MERCAN TAMAM

Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe’de kalmayı istemesi, en iyi teklifi sarı lacivertlilerin yapmış olması avantaj, ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor. Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ve Varane ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho’nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe, Karagümrük’ün 23 yaşındaki başarılı sol beki Levent Mercan ile dört yıllığına anlaşmaya vardı, kırmızı siyahlılara 3 milyon avro ödenecek.