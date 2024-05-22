Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kalacak mı? Atletico Madrid, kararını verdi

Atletico Madrid, Fenerbahçe'de kiralık forma giyen oyuncusu Çağlar Söyüncü hakkında kararını verdi. İspanyol temsilcisinin gelecek sezon yeni yapılanmaya gideceği ve 10 futbolcusuyla vedalaşacağı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla gösterdiği başarılı performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Milli yıldız, burada beklentilerin altında geçen yarım sezonun ardından devre arası Fenerbahçe'ye gönderilmişti. Atletico Madrid, gelecek sezon için Çağlar Söyüncü kararını verdi.

ATLETİCO GÖZDEN ÇIKARDI

İspanya basınından Cadena SER'in haberine göre Atletico Madrid kadroda büyük bir değişime gitmeyi ve takımı gençleştirmeyi planlıyor.

Bu bağlamda Atletico Madrid'in 10 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

ATLETİCO, YENİ YAPILANMAYA GİDİYOR

Başkent ekibinin gözden çıkardığı isimler arasında Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

Atletico Madrid'in vedalaşma planları yaptığı 10 futbolcu şöyle sıralandı:

Çağlar Söyüncü, Alvaro Morata, Joao Felix, Memphis Depay, Saul Niguez, Stefan Savic, Mario Hermoso, Gabriel Paulista, Javi Galan, Thomas Lemar.