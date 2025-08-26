Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dortmund'tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağı

Dortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağı

Jobe Bellingham’in devre arası oyundan çıkarılması sonrası babası Mark ve annesi Denise’in soyunma odası koridorunda kulüp yetkilileriyle tartışması, Dortmund’un aileye yasak getirmesine yol açtı.

Borussia Dortmund, genç futbolcu Jobe Bellingham’in ailesinin St. Pauli maçından sonra soyunma odası koridorunda kulüp yetkilileriyle yaşadığı tartışma sonrası radikal bir karar aldı. Artık hiçbir aile üyesi soyunma odasına giriş yapamayacak.

ST. PAULI MAÇI SONRASI GERGİNLİK

Bundesliga açılış maçında Dortmund, deplasmanda St. Pauli karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen devre arasında Jobe Bellingham oyundn alındı ve Dortmund maçı 3-3 berabere tamamladı. Bu sonuç, takım içinde ve Bellingham ailesi arasında ciddi tepkilere yol açtı.

BABASI VE ANNESİ KORİDORDA TARTIŞTI

Sky Sports Germany’nin aktardığı bilgilere göre, Jobe Bellingham’in menajerliğini yapan babası Mark ve annesi Denise, oğullarının devre arasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Maçın bitiminde soyunma odası koridoruna girerek Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ile tartıştılar.

TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞME İSTEĞİ

Bild’in haberine göre, Mark Bellingham doğrudan teknik direktör Niko Kovac ile de görüşmek istedi. Baba Bellingham hem Jobe’nin erken oyundan çıkarılmasına hem de takımın hayal kırıklığına uğratan performansına duyduğu öfkeyi ifade etti.

DORTMUND'DAN RADİKAL KARAR

Yönetici Direktör Lars Ricken, Sky’a yaptığı açıklamada, gelecekte benzer olayların önüne geçmek için yeni kurallar uygulayacaklarını belirtti. Ricken, “Aile, Jobe’nin ilk Bundesliga maçı için özel olarak buradaydı ve maçtan sonra onunla görüşmek istediler. Koridorda durup duygusal bir konuşma yaptılar; bu ilişkiler göz önüne alındığında sorun değildi. Ancak bundan sonra soyunma odasına sadece oyuncular, antrenörler ve yetkililer girebilecek” dedi.

Jude Bellingham’ın kardeşi olan Jobe, geçen haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 33 milyon euroluk bonservisiyle Sunderland tarihinin rekor transferi olan Bellingham'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 

