Düdüğü bırakıp göreve koşuyor: Süper Lig hakeminin asıl mesleği şaşırttı

Kasımpaşa'nın Samsunspor'u 4-1 yendiği Süper Lig mücadelesine, maçı yöneten hakem Fatih Tokail damga vurdu. Yeşil sahalarda düdük çalan Tokail'in, aynı zamanda İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, İstanbul'da Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Kasımpaşa sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

MAÇIN HAKEMİ FATİH TOKAİL GÜNDEM OLDU

Mücadelenin ardından alınan farklı skordan ziyade, maçı yöneten hakem Fatih Tokail'in saha dışındaki kariyeri spor kamuoyunun dikkatini çekti. Tokail'in, hakemliğin yanı sıra farklı bir kamu görevi yürüttüğü öğrenildi.

Fatih Tokail (ortada)

İZMİR'DE BAŞKOMİSER OLARAK GÖREV YAPIYOR

Süper Lig'de düdük çalan Fatih Tokail'in, aynı zamanda İzmir Emniyet'inde başkomiser pozisyonunda çalıştığı belirtildi.

Fatih Tokail

Hakem Tokail'in, yeşil sahalardaki hakemlik kariyeri ile polislik mesleğini eş zamanlı olarak sürdürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİİstanbul

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