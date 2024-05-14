Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 30'da Türk takımları var
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 30'da yer alan Türk takımları oldu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
Listenin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City yer aldı.
Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Ada ekibi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'in şampiyonluk serisine son veren Bayern Leverkusen, üçüncü sıraya yükselerek dikkat çekti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)
4- Inter (1 basamak geriledi)
5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)
6- Roma (1 basamak yükseldi)
7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)
8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)
9- Atalanta (11 basamak yükseldi)
10- Barcelona (1 basamak yükseldi)
TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMASI
21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)
27- GALATASARAY
110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)
189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)
211- BAŞAKŞEHİR (22 basamak geriledi)