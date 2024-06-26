Dursun Özbek yapacakları transferleri açıkladı: 2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz. Kanat için yerli oyuncularla görüşüyoruz” diye konuştu.

Şampiyon Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek, Kuşadası’nda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Özbek, yeni sezonun kadro planlaması konusunda da yarın bir toplantı yapacaklarını belirterek bilgi verdi. “Özellikle 2, 8 ve 10 numara transferi yapmayı düşünüyoruz” diyen Özbek “Kanat transferleri için yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferi konusunda da elimizde satmamız gereken isimler var” diye konuştu.

TARAFTARA MESAJ...

Transfer açısından zor bir sene geçirdiklerini vurgulayan sarı kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek “Avrupa Şampiyonası’nın devam ediyor olması da takviyeleri yavaşlattı. Herkes oradaki performansa göre hareket ediyor. Bizim temaslarımız devam ediyor. Takımın omurgasını koruyup nokta transferler yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine şampiyon biz olacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun” ifadesini kullandı.

DÜŞÜNÜYORUM

Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ülkesine döneceğini belirterek “Bu Atalanta mı olur, Fiorentina mı olur bilemiyorum. G.Saray da döneceğimi biliyor” dedi.