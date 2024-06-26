Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dursun Özbek yapacakları transferleri açıkladı: 2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz

Dursun Özbek yapacakları transferleri açıkladı: 2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dursun Özbek yapacakları transferleri açıkladı: 2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz
Galatasaray, Transfer, Dursun Özbek, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “2, 8 ve 10 numara düşünüyoruz. Kanat için yerli oyuncularla görüşüyoruz” diye konuştu.

Şampiyon Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek, Kuşadası’nda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Özbek, yeni sezonun kadro planlaması konusunda da yarın bir toplantı yapacaklarını belirterek bilgi verdi. “Özellikle 2, 8 ve 10 numara transferi yapmayı düşünüyoruz” diyen Özbek “Kanat transferleri için yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferi konusunda da elimizde satmamız gereken isimler var” diye konuştu.

TARAFTARA MESAJ...

Transfer açısından zor bir sene geçirdiklerini vurgulayan sarı kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek “Avrupa Şampiyonası’nın devam ediyor olması da takviyeleri yavaşlattı. Herkes oradaki performansa göre hareket ediyor. Bizim temaslarımız devam ediyor. Takımın omurgasını koruyup nokta transferler yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine şampiyon biz olacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun” ifadesini kullandı.

DÜŞÜNÜYORUM

Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ülkesine döneceğini belirterek “Bu Atalanta mı olur, Fiorentina mı olur bilemiyorum. G.Saray da döneceğimi biliyor” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi, kırmızı bültenle Emre Karaca kod adlı örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Sporİstanbul'da 15 araçlık zincirleme kaza38’lik Dzeko’ya teklif! Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Boşnak forvet yol ayrımında - SporBoşnak forvet yol ayrımındaEURO 2024'te sessiz gece! Danimarka üst tura yükseldi - SporEURO 2024'te sessiz gece! Danimarka üst tura yükseldiİngiltere ve Slovenya eşitliği bozamadı! İki takımda üst tura yükseldi - Sporİngiltere ve Slovenya eşitliği bozamadı! İki takımda üst tura yükseldiÇekya cephesinden Türkiye maçı ile ilgili açıklama! Gruptan çıkmak için geldik - SporÇekya cephesinden Türkiye maçı ile ilgili açıklama! Gruptan çıkmak için geldikBeşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu - SporBeşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...