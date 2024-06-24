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Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Maaşının iki katını teklif ettiler

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Fenerbahçe&#039;den sürpriz transfer girişimi! Maaşının iki katını teklif ettiler
Fenerbahçe, Mattia Perin, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin, Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Juventus'ta kalmak isteyen Perin'i ikna etmesi bekleniyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de yıldız transferlerin yapılması bekleniyor. Şu ana kadar kadrosuna sadece Levent Mercan'ı katan sarı lacivertliler için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

FENERBAHÇE PERİN'İ İSTEDİ

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.

Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Maaşının iki katını teklif ettiler - 1. Resim

JUVENTUS'TA KALMAK İSTEDİ

Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör  Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. 

Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.

Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

Düzenleyen:  - Spor
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