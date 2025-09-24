Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dursun Özbek'ten önemli mesajlar: Hem güvenoyu hem zeytin dalı

"Frankfurt’a karşı beklemediğimiz bir sonuç aldık ama teknik ekibe inancımız tamdır" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sadettin Saran’ı aradım tebrik ettim. umarım geçmişteki yüksek gerilim devam etmez" ifadelerini kullandı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Konyaspor’u yenerek Süper Lig’de 6’da 6 yapan Galatasaray’da söz Başkan Dursun Özbek’teydi. Devler Ligi’ndeki 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisine değinen sarı kırmızılı ekibin patronu, “Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bir turnuva, 8 maç var. İlk 8’in içinde, daha sonra 24’ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla üç sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadronun Galatasaray’ın beklediği sonuçları alacağından eminiz ve siz de göreceksiniz” ifadesini kullandı.

"KARDEŞÇE FUTBOL" DİLEĞİ

Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’la ilgili de “Rakibimizde bir yönetim değişikliği oldu. Amacımız sahalarda devam eden rekabetin orada kalması. Geçmiş dönemde (Ali Koç) rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimli bir ilişki içindeydik. Arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. O niyetle kendilerini arayıp tebrik ettim. Bundan sonra daha kardeşçe bir futbol olsun” dedi.

 

