Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda kadrolarını korumak istediklerini ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'da birçok yıldızın takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

TRT Spor'a konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, "Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak." açıklamasında bulundu.

DURSUN ÖZBEK: HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Transfer planlaması hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Transferi son dakikaya bırakma gibi bir lüksümüz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon maalesef EURO 2024 var. Orada oynayan oyuncuların finansal yapısı değişiyor. Bizim hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Hoca ile de konuştum. Şu anki hedefimiz bu yönde ama Avrupa Şampiyonası'nı beklemek zorunda olduğumuz oyuncular da var." ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ...'

Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymanın kolay olmadığını aktaran Dursun Özbek, "Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır. Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak." dedi.

DURSUN ÖZBEK: ERDEN İLE YAPTIĞIMIZ PROJELER FARKLIYDI

Erden Timur'un ayrılığı hakkında da konuşan Özbek, şöyle konuştu:

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Erden 2016'dan beri forma sponsorumdu. Onu kulübe ben davet ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de Galatasaray'a katkısı devam etti. 2022'de 'Gel beraber çalışalım' dedim. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün nihayetinde hesap başkana sorulur. Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu."

"Ona devam etmesi gerektiğini, taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Bu dönemde girmeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın futbol aklı... Erden kardeşimi göreve getirdiğimde böyle bir görevi beklemiyordu. Erden ile yaptığımız projeler farklıydı. Bu sene görevi kabul etmedi. Kendisinin şikayet ettiği konuların başında kulübün siyasetiyle alakalı... Buna alışmak lazım."

"Galatasaray'ın etik değerleri 500 seneden geliyor. Galatasaray bu şekilde büyüdü. Bu doğal. Bu eleştirilerden etkilenip küsmek son derece yanlış. Erden genç bir kardeşim. Çok da hassas bir kardeşim. Bu hassasiyetine bağlı olarak eleştirilerden çok etkilendi. Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız eleştiriye alışmanız lazım. Zaman içinde yapılan eleştiriler doğru mu yanlış mı ortaya çıkıyor."