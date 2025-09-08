Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edin Dzeko durdurulamıyor! Milli takımda 2 gol

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek deplasmanda San Marino'yu 6-0 yendi. Bosna Hersek'te Edin Dzeko attığı 2 golle yıldızlaştı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda San Marino ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Marino Stadyumu'nda oynanan maçı Bosna Hersek, 6-0'lık skorla kazandı.

EDİN DZEKO DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin eski forveti 39 yaşındaki Dzeko, milli formayla gollerine devam etti. San Marino, maçın henüz başında 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 16. dakikasında direkt kırmızı kart gören Alessandro Golinucci, takımını eksik bıraktı.

Bu kırmızı kartın ardından rüzgarı arkasına alan Bosna Hersek, 21'de Benjamin Tahirovic, 70 ve 72. dakikalarda Edin Dzeko, 81'de Samed Bazdar, 85'te Kerim-Sam Alajbegovic ve 90'da Nihad Mujakic'in golleriyle 6-0 kazandı.

BOSNA HERSEK YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, grupta oynadığı dördüncü maçta da sahadan galip ayrıldı. Bosna Hersek 4'te 4 yaparken San Marino ise 5'te 0 yaptı.

