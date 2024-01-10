Edin Dzeko kaç gol attı 2024? Dzeko bu sezon Fenerbahçe’de kaç gol attı? Süper Lig gol krallığı sıralaması!

10 Ocak 2024 21:59 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:01

Edin Dzeko kaç gol attı Fenerbahçe’de? Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Edin Dzeko son maçta attığı 3 golün ardından kaç gol attı, toplam gol sayısı kaç oldu merak edildi. Peki Edin Dzeko ligde kaç gol attı? Edin Dzeko’nun bu sezonki Fenerbahçe forması ile gol sayısı ve asist sayısı…

EDİN DZEKO KAÇ GOL ATTI?

Edin Dzeko bu sezon çıktığı 18 Süper Lig maçında 16 gol attı. Dzeko bu gol sayısı ile Süper Lig gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor. Ayrıca Dzeko bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 24 maçta 20 kez topu filelerde buluşturdu. Dzeko ayrıca 7 de asist yaptı.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Edin Dzeko: 16 gol Mauro Icardi: 12 gol Thiam Mame Baba: 11 gol Sebastian Syzmanski: 9 gol Aytaç Kara: 9 gol Adam Buksa: 8 gol Ebere Paul Onuachu: 8 gol Mbaye Hamady Niang: 8 gol Rei Manaj: 8 gol Sokol Cikalleshi: 8 gol

EDİN DZEKO KARİYERİN KAÇ GOL ATTI?

Edin Dzeko kariyerinde çıktığı 761 maçta 340 gol atıp, 152 asist yaptı. Dzeko bu maçları 83 sarı kart ve 2 kırmızı kart ile tamamladı.