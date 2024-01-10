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Edin Dzeko kaç gol attı 2024? Dzeko bu sezon Fenerbahçe’de kaç gol attı? Süper Lig gol krallığı sıralaması!
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Türkiye Gazetesi
Dzeko kaç gol attı, Fenerbahçe’de Süper Lig gol sayısı ve asist sayısı kaç? | Edin Dzeko Süper Lig’de fırtına gibi esiyor. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Edin Dzeko son maçta attığı 3 golün ardından kaç gol attı, toplam gol sayısı kaç oldu merak edildi. Peki Edin Dzeko ligde kaç gol attı? Edin Dzeko’nun bu sezonki Fenerbahçe forması ile gol sayısı ve asist sayısı haberimizde…
Edin Dzeko kaç gol attı Fenerbahçe’de? Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Edin Dzeko son maçta attığı 3 golün ardından kaç gol attı, toplam gol sayısı kaç oldu merak edildi. Peki Edin Dzeko ligde kaç gol attı? Edin Dzeko’nun bu sezonki Fenerbahçe forması ile gol sayısı ve asist sayısı…
EDİN DZEKO KAÇ GOL ATTI?
Edin Dzeko bu sezon çıktığı 18 Süper Lig maçında 16 gol attı. Dzeko bu gol sayısı ile Süper Lig gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor. Ayrıca Dzeko bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 24 maçta 20 kez topu filelerde buluşturdu. Dzeko ayrıca 7 de asist yaptı.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI
- Edin Dzeko: 16 gol
- Mauro Icardi: 12 gol
- Thiam Mame Baba: 11 gol
- Sebastian Syzmanski: 9 gol
- Aytaç Kara: 9 gol
- Adam Buksa: 8 gol
- Ebere Paul Onuachu: 8 gol
- Mbaye Hamady Niang: 8 gol
- Rei Manaj: 8 gol
- Sokol Cikalleshi: 8 gol
EDİN DZEKO KARİYERİN KAÇ GOL ATTI?
Edin Dzeko kariyerinde çıktığı 761 maçta 340 gol atıp, 152 asist yaptı. Dzeko bu maçları 83 sarı kart ve 2 kırmızı kart ile tamamladı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi