Fenerbahçe Konyaspor golleri kim attı? (7-1) FB Konyaspor maçı Fenerbahçe’nin gollerini kimler attı, kaç kaç bitti?

10 Ocak 2024 21:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:05

Fenerbahçe Konyaspor golleri kim attı? Fenerbahçe Konyaspor maçında atılan gollerin ardından maç skoru farka gitti ve golleri kimler attı, hangi futbolcular gol attı merak edildi. Fenerbahçe Konya maçı golleri atanlar kimler sorusunun yanıtı ve Fenerbahçe Konyaspor maç sonucu özeti…

FENERBAHÇE KONYASPOR GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 7-1’lık Fenerbahçe üstünlüğü sona erdi. Fenerbahçe Konyaspor maçında golleri sırasıyla Edin Dzeko (3x), Mert Müldür, Sebastian Syzmanski, Batshuayi attı. Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı 83. dakikada kendi kalesine gol atarken, Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi. Maçta dakika dakika golleri atan isimler şunlardır:

Edin Dzeko: 11’ (P), 32’, 40’

11’ (P), 32’, 40’ Mert Müldür: 42’

42’ Sebastian Syzmanski: 44’

44’ Michy Batshuayi: 63’

63’ Uğurcan Yazğılı (K.K): 83’

83’ Guilherme: 90'

FENERBAHÇE KONYASPOR İLK YARININ ÖZETİ

7. dakikada Dzeko, ceza sahası içi sağ tarafında Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren King, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

40. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Szymanski, çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas içerisinde Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

42. dakikada Szymanski’nin savunmanın arkasına attığı pasta topa birlikte ceza sahasına giren Mert Müldür, altı pas çizgisi gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş’ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

44. dakikada ceza yayı üzerinden King ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktası solundan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 7-1’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ÖZETİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Konyaspor maçının özetini maçın ardından Bein Sports 1 kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Konyaspor maçı golleri Bein Sports kanalında maçın ardından yayınlanacaktır. Bein Sports kanalından ya da Bein Sports internet sitesinden maçın gollerini seyredebilirsiniz.