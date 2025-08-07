Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse...

SPOR SERVİSİ - Türk spor basınının duayen isimlerinden Ümit Aktan (76) vefat etti. Galatasaray altyapısında başladığı futbol macerası sakatlık nedeniyle kısa süren, 1972'de TRT'de spikerlik kariyerine adım atan, daha sonra TGRT'de spor programı da yapan Aktan, sesiyle ekranlara damga vurdu. Vefat haberi sonrası ünlü spikerin anlattığı maçlar ve söz konusu karşılaşmalardaki anonsları yeniden akıllara geldi.

OLD TRAFFORD'DA TARİHİ MAÇ

1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci Turu'nda İngiliz devi Manchester United ile eşleşen Galatasaray, Old Trafford'da nefes kesen karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. İstanbul'da oynanan rövanş 0-0 sonuçlanmış ve Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başarmıştı.

Kubilay Türkyılmaz'ın golü

TARİHİ SÖZLER

20 Ekim 1993 tarihinde oynanan Manchester United-Galatasaray maçını anlatan Ümit Aktan, o dönem dünyanın en önemli kalecisi Peter Schmeichel'ın 35 metreden yediği gol hakkında ilginç bir yorumda bulunmuştu.

Golden sonra efsane kaleciye ithafen Ümit Aktan'ın, "Schmeichel değil, bütün Michaellar gelse o golü oradan alamazdı" sözü hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.

ÜMİT AKTAN'IN UNUTULMAZ ANLATIMLARI

Sesiyle izleyicileri çok önemli maçlarla buluşturan Ümit Aktan'ın unutulmaz maç anonslarından bazıları şöyle:

- Evet sayın seyirciler, hakem Ukraynalı oyuncuyu maçtan sonra evlat edinecekmiş gibi davranıyor (Ukrayna-Türkiye maçı)

‎

- O topu gol yapmak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Orada ağaç olsa, gelip top çarpsa gol olur.

‎

- Dedeler yarışında derece alamamış bir dede bile tekerlekli sandalyeyle o golü atardı. (Kasım 2002 Fenerbahçe-Bursaspor maçında Washington'un kaçırdığı gol sonrası)

- Sahadaki karların tamamı temizlenememiş, buradan bakıldığında saha yoğurtlu ıspanak gibi görünüyor.

‎

- Ukrayna oyuncu değiştiriyor. Husin girdi oyuna, top onda. Karşısında Hüseyin var. Bizimkisi daha Hüseyin tabi. (Ukrayna-Türkiye maçı)

- Para versek yapmazlar bunu, çizgiden kendi ayağıyla çıkardı. (Gürcistan'ın ilk yarıda kaçırdığı net pozisyondan sonra)

- Bu hakemin lisansını 'carrrttt' diye yırtıp atmak lazım. (Türkiye'nin iptal edilen golünden sonra)

‎

- Allah kahretsin! Başka diyecek sözüm yok.

- Ot seçiyor, 'Buranın çimleri daha iyi' dedi. (Kaleci atışını yapmak istemeyen kaleci için)

- Bir Fransız bir Alman'dan, bir Türk ve bir İngiliz takımlarının maçında özür diliyor. (Manchester United-Galatasaray maçında Cantona, Stumpf'a yaptığı faulden sonra özür dilerken)

‎

- Schmeichel değil, dünyanın bütün Maykıl'lar gelse bu golü kurtaramazdı.

‎

- Yapma be Nielsen, yapma! Sen hakemsen ben de Boğaz Köprüsü'nü yapan mühendisim. (Galatasay-Juventus maçında)