Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse...

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl&#039;lar gelse...
Spor, Galatasaray, Manchester United, Türkiye Gazetesi, Spor Spikeri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spor spikeri, Türkiye Gazetesi eski yazarı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Aktan, 76 yaşında hayata veda etti. Sunuculuğa 53 yıl önce başlayan, bir dönem TGRT'de spor programı yapan Aktan, Türk spor basınının saygın isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Kendine has üslubuyla beğeni toplayan Aktan, maç anlatımları ve karşılaşmalar sırasında yaşadığı büyük heyecanla dikkat çekti. Aktan'ın, 20 Ekim 1993'teki tarihi Manchester United-Galatasaray maçındaki sözleri akıllara kazınmıştı.

SPOR SERVİSİ - Türk spor basınının duayen isimlerinden Ümit Aktan (76) vefat etti. Galatasaray altyapısında başladığı futbol macerası sakatlık nedeniyle kısa süren, 1972'de TRT'de spikerlik kariyerine adım atan, daha sonra TGRT'de spor programı da yapan Aktan, sesiyle ekranlara damga vurdu. Vefat haberi sonrası ünlü spikerin anlattığı maçlar ve söz konusu karşılaşmalardaki anonsları yeniden akıllara geldi.

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 1. Resim

OLD TRAFFORD'DA TARİHİ MAÇ

1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci Turu'nda İngiliz devi Manchester United ile eşleşen Galatasaray, Old Trafford'da nefes kesen karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. İstanbul'da oynanan rövanş 0-0 sonuçlanmış ve Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başarmıştı.

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 2. Resim
Kubilay Türkyılmaz'ın golü

TARİHİ SÖZLER

20 Ekim 1993 tarihinde oynanan Manchester United-Galatasaray maçını anlatan Ümit Aktan, o dönem dünyanın en önemli kalecisi Peter Schmeichel'ın 35 metreden yediği gol hakkında ilginç bir yorumda bulunmuştu.

Golden sonra efsane kaleciye ithafen Ümit Aktan'ın, "Schmeichel değil, bütün Michaellar gelse o golü oradan alamazdı" sözü hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 3. Resim

ÜMİT AKTAN'IN UNUTULMAZ ANLATIMLARI

Sesiyle izleyicileri çok önemli maçlarla buluşturan Ümit Aktan'ın unutulmaz maç anonslarından bazıları şöyle:

- Evet sayın seyirciler, hakem Ukraynalı oyuncuyu maçtan sonra evlat edinecekmiş gibi davranıyor (Ukrayna-Türkiye maçı)

- O topu gol yapmak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Orada ağaç olsa, gelip top çarpsa gol olur.

- Dedeler yarışında derece alamamış bir dede bile tekerlekli sandalyeyle o golü atardı. (Kasım 2002 Fenerbahçe-Bursaspor maçında Washington'un kaçırdığı gol sonrası)

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 4. Resim

- Sahadaki karların tamamı temizlenememiş, buradan bakıldığında saha yoğurtlu ıspanak gibi görünüyor.

- Ukrayna oyuncu değiştiriyor. Husin girdi oyuna, top onda. Karşısında Hüseyin var. Bizimkisi daha Hüseyin tabi. (Ukrayna-Türkiye maçı)

- Para versek yapmazlar bunu, çizgiden kendi ayağıyla çıkardı. (Gürcistan'ın ilk yarıda kaçırdığı net pozisyondan sonra)

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 5. Resim

- Bu hakemin lisansını 'carrrttt' diye yırtıp atmak lazım. (Türkiye'nin iptal edilen golünden sonra)

- Allah kahretsin! Başka diyecek sözüm yok.

- Ot seçiyor, 'Buranın çimleri daha iyi' dedi. (Kaleci atışını yapmak istemeyen kaleci için)

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Michaeller gelse... - 6. Resim

- Bir Fransız bir Alman'dan, bir Türk ve bir İngiliz takımlarının maçında özür diliyor. (Manchester United-Galatasaray maçında Cantona, Stumpf'a yaptığı faulden sonra özür dilerken)

- Schmeichel değil, dünyanın bütün Maykıl'lar gelse bu golü kurtaramazdı.

- Yapma be Nielsen, yapma! Sen hakemsen ben de Boğaz Köprüsü'nü yapan mühendisim. (Galatasay-Juventus maçında)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektup yazdı! "Mukaddes değerlere leke sürdürmedik"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray'dan taziye mesajı - SporÜnlü spiker hayatını kaybettiMustafa Denizli "tesadüf" dedi, Fenerbahçe'ye şaştı kaldı: İnanılır gibi değil! - Spor"Tesadüf" dedi, F.Bahçe'ye şaştı kaldı: İnanılır gibi değil!Mourinho'dan "ayrılık" cevabı ve transfer tepkisi: Günde 23 saat telefon görüşmesi, 500 oyuncu... - SporMourinho'dan "ayrılık" cevabı ve transfer tepkisi!Kadrosuna takviyeler yapan Trabzonspor'da ayrılık var! Baniya gidiyor - SporKadrosuna takviyeler yapan Trabzonspor'da ayrılık var! Baniya gidiyorBeşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radarda - SporBeşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radardaBeşiktaş bu akşam Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor! Dublin'de zafer şart - SporBeşiktaş, Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...