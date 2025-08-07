Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray'dan taziye mesajı

Ünlü spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray'dan taziye mesajı

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi eski spor yazarı, eski futbolcu ve spiker Ümit Aktan (76) hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, acı haber sonrası eski oyuncusu için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında başladığı futbol kariyerine sakatlık nedeniyle nokta koymak zorunda kalan Ümit Aktan, 1972 yılında TRT’de spikerlik kariyerine adım atmış, daha sonra TGRT'de spor programı yapmıştı.

Türk spor basınının ünlü isimlerinden olan Türkiye Gazetesi eski spor yazarı Ümit Aktan, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.Galatasaray, altyapıdan yetişen eski oyuncusu ve kongre üyesi Ümit Aktan için taziye mesajı yayınladı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü'nün başsağlığı mesajı şöyle:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

