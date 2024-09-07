En çok gol atan futbolcular açıklandı! Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Fenerbahçe'den bir isim yer aldı
Cristiano Ronaldo'nun ilk sırada bulunduğu aktif futbolcular arasında en fazla gol atan oyuncuların listesi yayınladı. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, ilk 10'da yer aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimler arasında ilk 10'da bulunuyor.
Transfermarkt tarafından yayınlanan listenin ilk sırasında ise 900 golle Cristiano Ronaldo yer aldı.
Portekizli yıldızla karşılaştırılan Lionel Messi ise 838 golle 3. sırada kaldı.
Türkiye'den bu listeye giren tek isim ise Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko oldu.
Kariyerinde Wolsfburg, Manchester City, Inter, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten Dzeko, 432 golle 8. sırada görünüyor.
EN ÇOK GOL ATAN AKTİF FUTBOLCULAR
1- Cristiano Ronaldo - 900 gol
2- Messi - 838 gol
3- Lewandowski - 655 gol
4- Suarez - 573 gol
5- Benzema - 473 gol
6- Cavani - 457 gol
7- Neymar - 439 gol
8- Edin Dzeko - 432 gol
9- Hulk - 426 gol
10- Zahavi - 412 gol