En iyiye çok yakın... Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kendi listesinde derece yaptı

Çeyrek asırlık teknik direktörlük kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Jose Mourinho, en iyi sezon başlangıçlarından birisini Fenerbahçe ile yaptı. Bundan iyisi sadece Chelsea

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - F.Bahçe’nin şampiyonluk hasretine nokta koyması beklenen Jose Mourinho, Süper Lig’in ilk 4 haftasını 10 puanla kapatırken beklentilere tam olarak cevap veremedi belki ancak sadece iki puan kaybeden Portekizli için bu performans hiç de fena değil.

Bir tek Mavilerle…

Zira 25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Mourinho, sadece Chelsea ile ilk dört haftayı kayıpsız geçebildi. Mavilerle çıktığı 7 sezonun 3’ünde 12 puan toplayan Jose Mourinho, 10 sezonda ise ilk 4 haftayı 10 puanla yani tek beraberlikle kapattı ki, Fenerbahçe performansı da bunlardan birisi oldu.

Yedi takımdan iyi

Jose Mourinho, F.Bahçe’de yakaladığı rakamlarla Real Madrid, Inter, Roma, Porto, Benfica, Tottenham ve Leiria performanslarını geride bıraktı. Sarı lacivertlilerle 4 maçta 11 gol sevinci yaşayan Mou, daha önce sadece 3 sezon bundan fazlasını atmıştı. 6 sezon Fenerbahçe ile yediği 2 golün altında kalan Jose Mourinho, kariyerinin en iyi ikinci averajına da sarı lacivertlilerle imza attı. İlk dört haftayı kayıpsız geçtiği tüm sezonları şampiyonlukla kapatan Portekizli, 10 puanda kaldığı sezonlarda ise kariyerinin en parlak hikâyelerine imza attı.

F.BAHÇE MİLLÎ YILDIZLA SÖZLEŞME UZATACAK

İrfan Can ile devam

∂ F.Bahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci’yle yeniden el sıkıştı. Uzun süreli görüşmeler mutlu sonla biterken İrfan’ın millî takım dönüşü yeni mukaveleye imza atacağı belirtildi. Senelik 15 milyon lira kazanan 29 yaşındaki millî yıldızın ücretinin 45 milyon liraya yükseltileceği öğrenildi. Üç yıllık imza atacak İrfan Can, 2028’e kadar Fenerbahçe’de olacak.

Avrupa müjdesi mi?

Jose Mourinho, ligde ilk 4 haftayı 10 puanla geçtiği sezonlarda Avrupa’ya damga vurdu. 2003-04’te Porto, 2009-10’da Inter’le gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları böyle lig başlangıçları sonrası gelmişti.

F.BAHÇE DEVRE ARASI GETİRİYOR

Medina Kanarya oluyor

∂ Fenerbahçe, Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha için Boca Juniors’a bonuslar dâhil 15 milyon dolar verecek. Sonraki satıştan da yüzde 20 pay ödeyecek. Futbolcu ocak ayında takıma katılacak fakat bu durum bugün netleşecek. Yani Medina daha erken de gelebilir.