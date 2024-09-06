Mourinho istediği yıldıza kavuşuyor! Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors ile anlaştı

Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'un orta sahası Cristian Medina ile anlaşmaya vardı. Genç yıldızın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Orta saha arayışlarında sona gelen Fenerbahçe, Cristian Medina'nın transferi için kulübü Boca Juniors ile anlaştı.

TyC Sports'un haberine göre; 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonuslar dahil 15 milyon dolar ödeyeceği, futbolcunun Ocak 2025'e kadar Boca Juniors'ta kalacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün Cristian Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Boca Juniors altyapısından yetişen Arjantinli futbolcu, bu sezon 29 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

MEDINA FENERBAHÇE'DE

Cristian Medina'nın temsilcisi TRT'ye yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Uzun süren bir romanın sonuna geldik. Görüşmeler sona ermek üzere. Umarım bundan sonra her iki taraf için de güzel bir serüvenin başlangıcı olur.”