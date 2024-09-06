Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine transfer oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da ayrılık! Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine transfer oldu
Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'ın gözden çıkardığı milli oyuncu Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı.

Galatasaray, yeni sezon planlamasında bulunmayan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar Bodrum FK'ya kiraladı.

Bugün Bodrum'a giden Taylan'ın resmi sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Milli oyuncu geçen sezonu da Samsunspor'da geçirmişti.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de yer alan Bodrum FK, play-off aşamasını şampiyon bitirerek Süper Lig'e yükselmişti.

Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 galibiyet alan Muğla temsilcisi, 3 puan topladı.

Bodrum FK, milli takımlar arasının ardından Başakşehir'i konuk edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Dışişleri'nden Batı Şeria'da Türk vatandaşının öldürülmesine tepki: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois Eyüpspor ile sözleşme imzaladı - SporGalatasaray'dan ayrıldı, İstanbul'da kaldıMilli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdi - SporToprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdiGalatasaray'ın kaptanı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine kim geçti? - SporGalatasaray'ın kaptanı belli oldu!Barcelona'nın hayran kaldığı Muhammed Demirci TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor ile anlaştı - SporBarcelona'nın kalbinden 3. Lig'eTürkiye-İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecek - SporTürkiye-İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecekKaracabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu... - SporKaracabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu...
Sonraki Haber Yükleniyor...