Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine transfer oldu
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'ın gözden çıkardığı milli oyuncu Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı.
Galatasaray, yeni sezon planlamasında bulunmayan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar Bodrum FK'ya kiraladı.
Bugün Bodrum'a giden Taylan'ın resmi sözleşmeye imza attığı öğrenildi.
Milli oyuncu geçen sezonu da Samsunspor'da geçirmişti.
Geçen sezon TFF 1. Lig'de yer alan Bodrum FK, play-off aşamasını şampiyon bitirerek Süper Lig'e yükselmişti.
Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 galibiyet alan Muğla temsilcisi, 3 puan topladı.
Bodrum FK, milli takımlar arasının ardından Başakşehir'i konuk edecek.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor