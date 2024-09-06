Galatasaray'ın kaptanı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine kim geçti?

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 14:49 - Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrası kaptanlık görevinde değişikliğe gitti. Benfica’ya transfer olan ve kaptanlık görevinden alınan Kerem Aktürkoğlu’nun yerine milli futbolcu Kaan Ayhan kaptanlık görevine getirilecek. UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirleyen Galatasaray, kaptanlar arasında Kaan Ayhan’ı da dahil etti.