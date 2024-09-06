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Galatasaray'ın kaptanı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine kim geçti?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrası kaptanlık görevinde değişikliğe gitti. Benfica’ya transfer olan ve kaptanlık görevinden alınan Kerem Aktürkoğlu’nun yerine milli futbolcu Kaan Ayhan kaptanlık görevine getirilecek. UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirleyen Galatasaray, kaptanlar arasında Kaan Ayhan’ı da dahil etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer dönemi sona erdikten sonra yeni kaptanların açıklanacağını ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan'ın kaptanlığı 13 Eylül itibarıyla resmen duyurulacak. Galatasaray’a Ocak 2023’te transfer olmuş ve bugüne kadar 59 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Galatasaray'ın kaptanı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine kim geçti? - 1. Resim

KAPTANLIK DEĞİŞİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ? 

Beşiktaş’a 5-0 kaybedilen TFF Süper Kupa finalinin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlık görevi elinden alınmıştı. Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaptanlık görevine Kaan Ayhan’ın getirilmesi, takımda önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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