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Galatasaray'da bilet krizi! Dursun Özbek, suç duyurusunda bulundu.

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Galatasaray&#039;da bilet krizi! Dursun Özbek, suç duyurusunda bulundu.

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde gündeme gelen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü Futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

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