Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor! Sürpriz isim hakkında bilgi alındı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hakim Ziyech, Filip Kostic ve Weston McKennie, Galatasaray’ın transfer gündeminde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira’nın ardından bir başka yıldızla yolların ayrılması gündemde. Faslı yıldız Hakim Ziyech, Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla anılıyor. Katar ekibi Al-Arabi'nin yöneticisi Khalid Al Mas, Ziyech ile ilgilendiklerini doğruladı ve "Hiçbir takım, Hakim Ziyech gibi bir oyuncuyu reddedemez" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

FİLİP KOSTİC İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray’ın bir diğer transfer hedefi Juventus forması giyen Filip Kostic. Sol kanat için büyük önem taşıyan bu transferde, Juventus ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Sırp oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor ve GalatasarayYönetimi Kostic'i kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.

WESTON MCKENNİE TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Galatasaray’ın orta saha için Juve'den bir diğer hedefi ise Weston McKennie. ABD'li oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı belirtilirken, hem merkez orta sahada hem de sağ kanat ve sağ bekte oynayabilme kabiliyeti teknik heyetin ilgisini çekiyor. McKennie transferi için Juventus ile görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

NORVEÇLİ YILDIZ EMİL BREİVİK LİSTEDE

Galatasaray, orta saha için Norveçli oyuncu Emil Breivik’i de listesine ekledi. Molde’de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon da Galatasaray’ın gündemine gelmişti. Yönetim, Breivik’in bonservis bedelini öğrenmek için Norveç ekibiyle temasa geçecek.