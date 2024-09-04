Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Hakim Ziyech'in yeni adresini duyurdular

Galatasaray'dan ayrılmak istediği öne sürülen Hakim Ziyech'in kariyerine Katar ya da Suudi Arabistan'da devam etmesi bekleniyor. Faslı yıldıza gelen transfer teklifleri ortaya çıktı.

Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Hakim Ziyech'in Katar'dan birçok takımla temasta olduğu belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre; şu anda Fas Milli Takımı'nın kampında bulunan Ziyech kariyerine Türkiye'de devam etmeyecek.

Ziyech ile ilgilenen takımlardan birinin Al Gharafa olduğu ancak diğer kulüplerin şu an için belirsiz olduğu öğrenildi.

ZIYECH VEDA MI EDİYOR?

Galatasaray'dan ayrılma noktasına gelen Hakim Ziyech'in transferinin çok yakında sonuçlanması beklenirken, tam olarak anlaşmanın sağlanmasının ardından yönetimin Faslı yıldızın sözleşmesini feshetmeyi kabul edeceği kaydedildi.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ziyech, 27 maça çıkarak 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.