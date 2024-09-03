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Galatasaray'dan Casemiro hamlesi! İngiliz medyası transfer gelişmesini duyurdu

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Galatasaray&#039;dan Casemiro hamlesi! İngiliz medyası transfer gelişmesini duyurdu

Spor Haberleri

Son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tarihi bir transfere imza atan Galatasaray'ın Manchester United forması giyen Casemiro için devreye girdiği öne sürüldü.

Transferde gaza basan Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralayarak dünya gündemine girmişti.

Orta sahaya da hamle yapmaya hazırlanan Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Casemiro için devreye girdi.

İngiliz basınından TBR Football'ın haberine göre 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gidebileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan Casemiro hamlesi! İngiliz medyası transfer gelişmesini duyurdu - 1. Resim

GALATASARAY'DAN CASEMIRO ATAĞI

Haberde Brezilyalı oyuncunun Ugarte'nin Manchester United'a transfer olması ile beraber takımdan ayrılması beklendiği belirtildi.

Aynı zamanda Casemiro için Suudi Arabistan ve MLS ekipleri de devreye girmişti.

2022 yılında Real Madrid'den 70.65 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Casemiro takımı ile 87 maça çıktı ve 12 gol atıp 9 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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