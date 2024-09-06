Galatasaray'ın gündemindeki Adrien Rabiot için Deschamps'tan olay sözler!

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Adrien Rabiot, kendisine kulüp bulamamasıyla gündemde. Fransız oyuncu, Avrupa’da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kulüpsüz kaldı. Özellikle Galatasaray ile görüşen ancak transferi gerçekleşmeyen Rabiot için Fransa A Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transferin son gününde peşinden koşturduğu, transferinin gerçekleşmesi için yöneticilerin resmen seferber olduğu Rabiot kulüpsüz kaldı. Rabiot'un peşinden koşturduğu Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan kulüplerin kadrolarını bildirmesinden sonra kendisine kulüp bulamayan Fransız oyuncu Avrupa Ligi'nde top koşturmak için Galatasaray ile görüşme halindeydi.

RABİOT'UN TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Galatasaray, UEFA'ya Avrupa listesi bildiriminin son anına kadar Rabiot transferini bitirmeye çalıştı. Ancak, oyuncunun menajeri ve annesinin bitmek bilmeyen istekleri, bu transferin gerçekleşmesine engel oldu. 29 yaşındaki Fransız oyuncu, gelen teklifleri geri çevirdi ve Avrupa’da transfer dönemi kapandığında hâlâ bir kulüple anlaşmamıştı. 35 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rabiot'un bu tavrı, hem futbolseverler hem de futbol otoriteleri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

DESCHAMPS'TAN SERT SÖZLER: "SKANDAL VE UTANÇ VERİCİ!"

Fransa A Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Rabiot'un mevcut durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deschamps, oyuncunun hâlâ bir takımla anlaşamamasını "utanç verici ve skandal" olarak nitelendirdi. Deschamps, "Adrien Rabiot'nun birkaç takımdan teklifi vardı ancak bunlar gerçekleşmedi. Şu anda antrenman yapmıyor ve hazır durumda değil. Kısa süre içinde bir kulüple anlaşmasını umuyoruz, aksi halde milli takım kapıları kapanabilir," dedi.

PREMİER LİG'DE DE BİR TAKIMLA ANLAŞAMADI

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Premier Lig'deki serbest oyuncu transfer sürecinin bitimine kadar Rabiot hala bir takım bulamamış durumda. Bu durum, hem oyuncunun kariyerine zarar verebilecek hem de milli takım kapılarının kapanmasına yol açabilecek kritik bir aşamaya geldi. Özellikle Galatasaray gibi kulüplerle görüşüp anlaşamayan Rabiot’un bu kararsız tavrı futbol dünyasında büyük bir eleştiri konusu oldu.

RABİOT'UN GELECEĞİ BELİRSİZ

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot’un kariyeri şu anda büyük bir belirsizlik içinde. Galatasaray’la transferi gerçekleştiremeyen Rabiot’un önümüzdeki günlerde bir kulüple anlaşması bekleniyor, ancak bu sürecin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, oyuncunun geleceği ve kariyerine nasıl bir yön vereceği bilinmezliğini koruyor.