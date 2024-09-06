Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan ayrılan Leo Dubois Eyüpspor ile sözleşme imzaladı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray ile yollarını ayıran Fransız futbolcu Leo Dubois, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ile anlaştı. Eflatun-sarılılar, Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Fransız sağ bek Leo Dubois, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

KULAKSIZ: "ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek bölgesi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ"

Transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Dubois, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois Eyüpspor ile sözleşme imzaladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdi - SporToprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdiGalatasaray'ın kaptanı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine kim geçti? - SporGalatasaray'ın kaptanı belli oldu!Barcelona'nın hayran kaldığı Muhammed Demirci TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor ile anlaştı - SporBarcelona'nın kalbinden 3. Lig'eTürkiye-İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecek - SporTürkiye-İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecekKaracabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu... - SporKaracabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu...Fenerbahçe'nin B planı hazır! Cristian Medina transferi neden gecikti? - SporFenerbahçe'nin B planı hazır!
Sonraki Haber Yükleniyor...