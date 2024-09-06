Fenerbahçe'nin B planı hazır! Cristian Medina transferi neden gecikti?

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Cristian Medina transferinde önemli bir aşamaya geldi, ancak Boca Juniors’ın sürekli değişen talepleri ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle transferi UEFA listesine yetiştiremedi. Sarı-Lacivertli kulüp, bu beklenmedik gelişme sonrası strateji değişikliğine giderek farklı bir yol izlemeye karar verdi. İşte Medina transferiyle ilgili tüm detaylar…

Sofyan Amrabat transferini tamamlayan Fenerbahçe, tüm dikkatini Boca Juniors’ın genç yıldızı Cristian Medina’ya çevirmişti. 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlanmasına rağmen, Boca Juniors ile yapılan görüşmelerde sonuca ulaşılamadı. Boca, ilk olarak gelen teklifleri yetersiz buldu ve reddetti. Fenerbahçe bunun üzerine, transferde Krunic taktiğini uygulamaya karar verdi.

BOCA'NIN KARARSIZ TUTUMU TRANSFERİ ZORA SOKTU

Fenerbahçe, Boca Juniors’a bonuslarla birlikte 15 milyon Dolar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sundu. Ancak Arjantin ekibi, bu teklif karşısında fikir değiştirerek, Cristian Medina'yı ancak Ocak ayında göndermeyi teklif etti. Bu uzlaşmaz tavırlar, Fenerbahçe’nin Medina’yı UEFA listesine dahil edememesine yol açtı.

CRİSTİAN MEDİNA SİNİRLENDİ! RİQUELME İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Yaşanan belirsizlikler, Cristian Medina’nın da sabrını taşırdı. Genç futbolcu, transfer sürecinin uzaması ve UEFA listesine dahil edilememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Arjantinli yıldız, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşmek için özel bir randevu talep etti.

İKİ YENİ SEÇENEK

Fenerbahçe, Boca Juniors’a iki seçenekli bir teklif sundu. Eğer Cristian Medina bu transfer döneminde Sarı-Lacivertli formayı giyecekse, 15 milyon Dolar ve sonraki satıştan %20 pay içeren teklif geçerli olacak. Ancak, Boca’nın istediği gibi futbolcu Ocak ayında Fenerbahçe’ye katılacaksa, teklif bu kez çok daha düşük olacak. Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde de benzer bir yol izlemiş ve başarılı olmuştu.

CRİSTİAN MEDİNA'NIN PERFORMANSI

Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla 25 maçta süre aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 3 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Genç futbolcunun yetenekleri, Fenerbahçe’nin orta sahasına güç katmak için büyük bir fırsat olarak görülüyor.