Fener'in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina'da takılı kaldı

Galatasaray ile Beşiktaş transferde gövde gösterisi yaparken, sarı lacivertlilerde tek gündem Cristian Medina. Bu inatçı tavır Kolarov ve Krunic çalışmalarını hatırlatıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ- Ligler milli araya girerken Alanya galibiyetinin ardından dört gün izin yapan Fenerbahçeli oyuncular dün sahaya döndü. Millî takımlardaki 11 oyuncudan mahrum çalışan sarı lacivertlilerde tedavisi süren Djiku da idmanda yer almadı. Taktik ağırlıklı antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçı kazanan takım zafer pozu verdi.

KRUNİC SEVİNCİ RUNİC SEVİNCİ

Fenerbahçeli taraftarlar gerçek bir hayal kırıklığı olan Rade Krunic'in takımdan ayrılmasını lazer gösterisiyle kutladı. Boşnak oyuncunun Kızılyıldiz'a gönderilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisiyle "Güle güle Krunic" yazdırdı.

PSKOLOJK BASKI

Fenerbahçe bir sezona daha şampiyonluk hayaliyle başlarken, camia bu sefer de Başkan Ali Koç'un, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" sloganına sarılmıştı. Ancak teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesiyle coşan beklentiler karşılık bulmadı. Maximin, En-Nesyri ve son olarak Amrabat hamlelerine rağmen, Galatasaray Osimhen hamlesiyle psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe'nin Cristian Medina'da takılı kalması camia içinde de tepkilere sebep oluyor. Taraftar büyük isimler beklerken, yönetim kendi politikasından taviz vermiyor.

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HEP AYNI HİKAYE

Medina'nın bonservisini elinde bulunduran ve 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesini koz olarak kullanan Boca Juniors, Fenerbahçe'nin bonuslarla beraber 15 milyon dolar, ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine sıcak baksa da transferi erteleme çabasında. Boca, Arjantin'de transfer kapandığı için oyuncuyu yerini doldurabileceği aralık ayına kadar elinde tutmak istiyor. Kulüpler arasında pazarlıklar sürerken akıllara Fenerbahçe'nin Kolarov inadı geliyor. Sarı lacivertliler 2019 yazını Sırp sol bekin peşinde sürdürüp hayal kırıklığı yaşamıştı. Geçen sezon başındaki Krunic sevdası da ancak devre arasında gerçek olmuştu.