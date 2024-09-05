Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fener'in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina'da takılı kaldı

Fener'in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina'da takılı kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fener&#039;in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina&#039;da takılı kaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Beşiktaş transferde gövde gösterisi yaparken, sarı lacivertlilerde tek gündem Cristian Medina. Bu inatçı tavır Kolarov ve Krunic çalışmalarını hatırlatıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ- Ligler milli araya girerken Alanya galibiyetinin ardından dört gün izin yapan Fenerbahçeli oyuncular dün sahaya döndü. Millî takımlardaki 11 oyuncudan mahrum çalışan sarı lacivertlilerde tedavisi süren Djiku da idmanda yer almadı. Taktik ağırlıklı antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçı kazanan takım zafer pozu verdi.

Fener'in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina da takılı kaldı - 1. Resim

KRUNİC SEVİNCİ RUNİC SEVİNCİ 

Fenerbahçeli taraftarlar gerçek bir hayal kırıklığı olan Rade Krunic'in takımdan ayrılmasını lazer gösterisiyle kutladı. Boşnak oyuncunun Kızılyıldiz'a gönderilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisiyle "Güle güle Krunic" yazdırdı.

Fener'in gözü Arjantinliden başkasını görmüyor! Medina da takılı kaldı - 2. Resim

PSKOLOJK BASKI 

Fenerbahçe bir sezona daha şampiyonluk hayaliyle başlarken, camia bu sefer de Başkan Ali Koç'un, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" sloganına sarılmıştı. Ancak teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesiyle coşan beklentiler karşılık bulmadı. Maximin, En-Nesyri ve son olarak Amrabat hamlelerine rağmen, Galatasaray Osimhen hamlesiyle psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe'nin Cristian Medina'da takılı kalması camia içinde de tepkilere sebep oluyor. Taraftar büyük isimler beklerken, yönetim kendi politikasından taviz vermiyor.

HEP AYNI HİKAYE 

Medina'nın bonservisini elinde bulunduran ve 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesini koz olarak kullanan Boca Juniors, Fenerbahçe'nin bonuslarla beraber 15 milyon dolar, ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine sıcak baksa da transferi erteleme çabasında. Boca, Arjantin'de transfer kapandığı için oyuncuyu yerini doldurabileceği aralık ayına kadar elinde tutmak istiyor. Kulüpler arasında pazarlıklar sürerken akıllara Fenerbahçe'nin Kolarov inadı geliyor. Sarı lacivertliler 2019 yazını Sırp sol bekin peşinde sürdürüp hayal kırıklığı yaşamıştı. Geçen sezon başındaki Krunic sevdası da ancak devre arasında gerçek olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Limonun iyice suyu çıktı! Bahçeden tezgaha zam şampiyonuFM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan yeni bir meydan okuma! Osimhen transferi dünyada ses getirdi - SporOsimhen transferi dünyada ses getirdiGalatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshetti - SporGalatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshettiArda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi - SporArda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildiBeşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı - SporJoao Mario imzayı attıGalatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi - SporGalatasaray KAP'a bildirdi! Osimhen'in maliyeti belli olduVictor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - SporMerak edilen soru cevap buldu! Ocak ayında...
Sonraki Haber Yükleniyor...