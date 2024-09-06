Eksi bakiye! Satış rekorları kıran Fenerbahçe'nin bedava verdikleri de var 

Ferdi'yi bonuslar hariç 30 milyon avroya Premier Lig'e yolcu eden sarı lacivertliler, Batshuayi, Peres, Pedro, Krunic ve Crespo'dan zarar etti. King'den de para kazanamadı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki transferler tartışılmaya devam ediyor. Başkanlık koltuğundaki 7. sezonunda 60 yerli, 40 yabancı oyuncuyla transferde dalya diyen, yaptığı flaş satışlarla alkışlanıyor ancak madalyonun bir de diğer yüzü var.

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Süper Lig'den en yüksek bedelle satılan 10 oyuncunun 7'si Fenerbahçe'den olurken, bunların 5'i Ali Koç döneminde gerçekleşti. Ancak bu sezon herkes 30 milyon artı 5 milyon avroyla Ferdi'nin Türkiye rekorunu alkışlarken, arada gidenler de gözden kaçmadı. Fenerbahçe, altı yabancı oyuncusuyla yolları tek kuruş kazanmadan ayırdı.

KÜLLİYEN ZARAR ETTİ

Transfer penceresi ilk açıldığında Batshuayi bombası patlamıştı. Fenerbahçe, sözleşmesindeki opsiyonu kullanma fırsatını kaçırınca Belçikalı golcü elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray'a gitti. Oysa Chelsea'den 3,5 milyon avroya gelmişti. Bedelsiz gelen King'in bedavaya gitmesi çok can yakmadı belki ama bonservis ödenen Peres (5,23), Pedro (4,68), Krunic (3,5) ve Crespo'nun (1,5) aynı şekilde ayrılması sarı lacivertlilere eksi 18,41 milyon avro bakiye yazdı. Bu oyuncuların yaşattığı hayal kırıklıklarına bir de maddi kayıplar eklenince Koç yönetimine eleştiriler de arttı.



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