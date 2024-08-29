Son 10 yılda transferden en çok para kazanan kulüpler! Ferdi Kadıoğlu imzayı attı liste güncellendi
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a sattı. Milli oyuncu böylece geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya imza atan Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu. Ferdi'nin transferi sonrası en çok bonservis geliri elde eden Türk kulüpleri listesi de güncellendi.
Süper Lig ekipleri yüksek bonservis bedelleriyle oyuncu satmaya devam ediyor. Son yıllarda başta Fenerbahçe olmak üzere Türk takımları astronomik satışlara imza atıyor.
Geçen sezon Arda Güler'in satışı çok konuşulurken, kış transfer döneminde Sacha Boey'in 30 milyon euro'luk rekor imzası gözleri bir kez daha Süper Lig'e çevirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu da bu kervana katıldı. 30 milyon euro'ya Brighton'a imza atan milli oyuncu, Boey'in rekoruna ortak oldu.
Başarılı sağ bekin İngiliz ekibine gitmesinin ardından en çok bonservis geliri elde eden Türk kulüpleri listesi güncellendi.
İşte son 10 sezonun transferleri göz önüne alınarak hazırlanan o liste...
10- Antalyaspor: 27.4 milyon euro
9- Altınordu: 27.7 milyon euro
8- Alanyaspor: 38.8 milyon euro
7- Kasımpaşa: 40.1 milyon euro
6- Bursaspor: 50.3 milyon euro
5- Başakşehir: 50.6 milyon euro
4- Trabzonspor: 102.7 milyon euro
3- Beşiktaş: 111.2 milyon euro
2- Galatasaray: 201.6 milyon euro
1- Fenerbahçe: 245.5 milyon euro