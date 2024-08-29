Son 10 yılda transferden en çok para kazanan kulüpler! Ferdi Kadıoğlu imzayı attı liste güncellendi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a sattı. Milli oyuncu böylece geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya imza atan Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu. Ferdi'nin transferi sonrası en çok bonservis geliri elde eden Türk kulüpleri listesi de güncellendi.