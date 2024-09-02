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Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, sarı-lacivertli takımda gözden düşen Cengiz için geliyor. İşte teklifin detayları...

Geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan Cengiz Ünder, beklentilerin çok uzağında kaldı. Performansı hayal kırıklığı olan ve sık sık sakatlanan milli futbolcu satış listesinde.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 1. Resim

Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder daha önce kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Deneyimli futbolcuya bir talip daha çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 2. Resim

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'na teklif yapan ancak sonuç alamayan Spartak Moskova, rotayı Cengiz'e çevirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 3. Resim

8 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Rus temsilcisinin 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 4. Resim

Cengiz Ünder sezonun geride kalan diliminde sadece Süper Lig'de Çaykur Rizespor müsabakasında 12 dakika oynadı.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 5. Resim

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu ikna edemeyen Rus ekibi, Cengiz Ünder için geliyor - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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