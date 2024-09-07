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Fenerbahçe'de ayrılık! Omar Fayed Belçika ekibine transfer oldu

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Fenerbahçe&#039;de ayrılık! Omar Fayed Belçika ekibine transfer oldu
Spor Haberleri

Geçen sezonu kiralık olarak Novi Pazar'da geçiren Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından Omar Fayed, Belçika ekiplerinden Beerschot ile anlaştı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki stoper Omar Fayed'i Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.

 
Düzenleyen:  - Spor
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