Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > En-Nesyri bitiyor! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

En-Nesyri bitiyor! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En-Nesyri bitiyor! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Dzeko, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Michy Batshuayi’nin ayrılmasının ardından santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Faslı yıldız Youssef En-Nesyri’nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

İspanyol ekibiyle 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya varan sarı lacivertli takımın yıldız oyuncuyla sözleşmeye dair son detayları görüştüğü ve resmî imzaların kısa bir süre içerisinde atılacağı öğrenildi. 

DZEKO AYRILABİLİR

Sevilla’nın kontratının son senesine giren En Nesyri’yi bedelsiz kaybetmemek için 20 milyon avroluk teklifi kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi. Avrupa’ya 19 yaşında Malaga’ya transferiyle adım atan golcü oyuncu, kıtada ilk defa İspanya dışında top koşturacak. Öte yandan Olimpiakos’tan Ayoub El Kaabi ile de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’nin Edin Dzeko ile yolları ayırma ihtimali bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum - SporSarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyumEURO 2024’e Türk damgası! Şampiyonanın en çok konuşulan ülkesi olduk - SporŞampiyonanın en çok konuşulan ülkesi oldukHaluk Levent, Tadic'i örnek göstererek Merih Demiral'ı savundu! UEFA'yı kınadı - SporHaluk Levent, Tadic'i örnek göstererek Merih Demiral'ı savundu! UEFA'yı kınadıTRT'nin efsanevi spor spikeri Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - SporTRT'nin efsanevi spor spikeri Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiHollandalı yıldızlardan Türkiye yorumu! 'Kendimizi buna hazırlamalıyız' - SporHollandalı yıldızlardan Türkiye yorumu! 'Kendimizi buna hazırlamalıyız'Bild'in "UEFA Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi" haberine TFF'den jet yalanlama! - SporMerih Demiral'a UEFA'dan 2 maç ceza iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...