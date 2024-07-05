En-Nesyri bitiyor! Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Michy Batshuayi’nin ayrılmasının ardından santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Faslı yıldız Youssef En-Nesyri’nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum

Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum

İspanyol ekibiyle 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya varan sarı lacivertli takımın yıldız oyuncuyla sözleşmeye dair son detayları görüştüğü ve resmî imzaların kısa bir süre içerisinde atılacağı öğrenildi.

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DZEKO AYRILABİLİR

Sevilla’nın kontratının son senesine giren En Nesyri’yi bedelsiz kaybetmemek için 20 milyon avroluk teklifi kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi. Avrupa’ya 19 yaşında Malaga’ya transferiyle adım atan golcü oyuncu, kıtada ilk defa İspanya dışında top koşturacak. Öte yandan Olimpiakos’tan Ayoub El Kaabi ile de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’nin Edin Dzeko ile yolları ayırma ihtimali bulunuyor.