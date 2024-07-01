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Haberler > Spor > Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcünün raporu oluşturuldu

Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcünün raporu oluşturuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yeni sezon öncesi idmanlarını sürdürmeye devam ediyor. Ploieşti maçındaki ve antrenmanlardaki performanslar için Jose Mourinho ilk raporunu oluşturdu.

Başarılı teknik direktörün takımdan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko ile birlikte Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den fazlaca memnun olduğu bildirildi.

Mourinho'nun yönetim ekibine sunacağı teknik raporda bu 5 ismi beğendiği ve takımda tutulmasını isteyeceği belirtildi.

Portekizli çalıştırıcının antrenman ve maç performansından memnun kalmadığı Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres için Avusturya'da yapılacak ikinci sezon kampında vereceği konuşuluyor.

Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcünün raporu oluşturuldu - 1. Resim

DZEKO ADIM ADIM HAJDUK SPLİT YOLCUSU

Emlak yatırımlarını ve ticari faaliyetlerinin Hırvatistan'da olduğu yıldız golcü Edin Dzeko'nun ismi Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlük görevine getirdiği Hajduk Split'le anılıyor.

Hajduk Split'in transfer döneminde Ivan Rakitic ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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