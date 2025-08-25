Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Espanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşinde

Espanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşinde

Güncelleme:
Trabzonspor'un transferdeki gözde futbolcusu Batista Mendy'ye Fransız kulüplerinin ardından bazı İspanyol kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi.

İspanyol ekibi Espanyol, Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Batista Mendy için teklifini iletti. Ancak bordo-mavililer, önerilen şartları kabul etmedi.

ESPANYOL'DAN MENDY HAMLESİ

İspanya La Liga takımlarından RCD Espanyol, Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için transfer teklifinde bulundu. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde Espanyol, maaşın paylaşılmasını ve 10 milyon euro opsiyonlu satın alma maddesini önerdi.

Trabzonspor yönetimi, Espanyol’un teklifini değerlendirmeye almadı. Kulüp, Mendy için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini ve oyuncuyu satmayı düşünmediğini açıkladı.

Espanyol’un yanı sıra Sevilla ve Real Betis gibi diğer İspanyol kulüpleri de Mendy ile ilgileniyor. Ancak bu kulüplerin de resmi bir teklif iletmediği bildirildi.

Batista Mendy, 2023 yazında Angers SCO’dan Trabzonspor’a 4,4 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve 2027 yılına kadar bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamıştı. Şu an için oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

