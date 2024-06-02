Etiket fiyatı 12 milyon €! Galatasaray, Zaha konusunda kârlı bir transfer planı içinde

Beklentileri tam olarak karşılayamayan hücum oyuncusu için West Ham devrede. Yönetim, Zaha’yı satarak hem senelik 9 milyon avro olan maliyetinden kurtulmak hem de gelir elde etmek amacında...

Transferi büyük ses getiren ancak geride kalan bir sezonda beklentileri tam olarak karşılayamayan isim Wilfried Zaha’ydı. Bonservisine para verilmedi ama Fenerbahçe ile girilen transfer rekabetinde ciddi bir imza parası ve yıllık ücreti vardı. Bu konuda farklı iddialar olsa da yönetime göre 4,5 milyon avro İngilizlere göre ise 9 milyon avroluk sezon maliyeti bulunan Zaha elden çıkarılmak isteniyor. Hücum oyuncusunu isteyen kulüp ise Premier Lig ekibi West Ham United.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Ada basınına göre; İspanyol teknik adam Lopetegui ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Londra ekibi, Zaha’yı doğup büyüdüğü şehre tekrar getirmek için Galatasaray’a resmî teklif gönderdi. Masaya oturmaya hazır olan West Ham çift haneli rakamları ödemeye hazır. Sarı kırmızılı kulübün beklentisi ise en az 12 milyon avro. Eğer Zaha da ikna edilirse hem bonservis bedelinden gelir elde edilecek hem de yüklü miktardaki yıllık ücretinden kurtulmuş olunacak.

KİRALIKLARDA DURUM

Dönen çok ama şansları pek yok

Sarı kırmızılı takım mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak ama yine ciddi bir transfer hareketliliği yaşanacak. Kiralık isimler Ndombele ve Carlos Vinicius’a veda eden Aslan’da geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu ise takıma geri gelecek. Bunlar; Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Leo Dubois, Cicaldau, Kâzımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban. Ve bu isimlerden Yunus Akgün ve Emin Bayram dışında kadroda düşünülen pek yok gibi.