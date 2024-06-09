EURO 2024 öncesi şok sakatlık! Trabzonsporlu yıldız kadrodan çıkarıldı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Thomas Meunier, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 turnuvasında forma giyemeyecek.
Belçika Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Thomas Meunier, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.
Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, Belçika'nın Lüksemburg'u 3-0 yendiği maçında 16. dakikasında sakatlanarak yerini Maxim De Cuyper'e bıraktı.
Meunier'nin sakatlığı nedeniyle Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldığı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyemeyeceği belirtildi.
Belçikalı oyuncu devre arasında Borussia Dortmund takımından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor