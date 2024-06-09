Fenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ülker Stadyumu'nda yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy kullandı.
Fenerbahçe, bugün yapılan seçimle yeni başkanını seçecek.
Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.
Mevcut başkan Ali Koç ile camianın efsane isimlerinden Aziz Yıldırım 2 aday olarak sandıkta kozlarını paylaşıyor.
MUHARREM İNCE DE OY KULLANDI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy kullandığını açıkladı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce, "Kongre üyesi olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık seçimi için oyumu kullandım. Şimdiden sonuçların Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor