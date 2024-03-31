EURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 31 Mart 2024 13:12 - Güncelleme: 31 Mart 2024 13:27 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye'nin de yer alacağı EURO 2024 öncesi milli takım oyuncularını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. UEFA, EURO 2020'de uyguladığı sistemi bu yaz da devam ettirmeyi planlıyor. İşte detaylar...