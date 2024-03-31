EURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme
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Türkiye'nin de yer alacağı EURO 2024 öncesi milli takım oyuncularını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. UEFA, EURO 2020'de uyguladığı sistemi bu yaz da devam ettirmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Almanya'da yapılacak EURO 2024 öncesi sürpriz bir değişiklik yaşanabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre, UEFA pandemi döneminde gerçekleştirilen EURO 2020'de milli takımların kadro sayılarını 23'ten 26'ya çıkarmıştı. Aynı uygulama EURO 2024'te de yürürlüğe konabilir.
UEFA TALEBİ DEĞERLENDİRECEK
İngiltere ve İtalya'nın kadrodaki futbolcu sayısının 26'ya çıkarılması yönündeki talebi UEFA tarafından tartışılacak.
UEFA, 8 Nisan'da milli takım yetkilileriyle yapacağı toplantıda bu konuyu da değerlendirecek.
Sakatlık riskinin de göz önünde bulundurularak kadro sayısının arttırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TÜRKİYE EURO 2024'TE HANGİ TAKIMLARLA KARŞILAŞACAK?
F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da Portekiz ve 26 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.
EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye, Gürcistan ve Portekiz maçlarını Dortmund'da, Çekya maçını ise Hamburg'da oynayacak.