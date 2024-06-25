EURO 2024'te ölüm grubunda sürpriz lider! Gol düellosunu kazanan Avusturya

Düzenleyen: Ahmet Polat 25 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme:

Euro 2024, Avusturya, Hollanda, Haber

Spor Haberleri

Euro 2024 D Grubu'nda son grup maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Avusturya puanını 6 yaptı ve Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi.