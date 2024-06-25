EURO 2024'te ölüm grubunda sürpriz lider! Gol düellosunu kazanan Avusturya
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Euro 2024 D Grubu'nda son grup maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Avusturya puanını 6 yaptı ve Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi.
Euro 2024 D Grubu'nda son grup maçları bugün oynandı. Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Malen, 59. dakikada de Vrij kendi kalesine attı, Marcel Sabitzer, 80'de ülkesinin 3. golünü attı. Hollanda'da Gakpo 47, Depay 75. dakikalarda ağları sarstı.
AVUSTURYA LİDER BİTİRDİ
Avusturya puanını 6 yaptı ve Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi. D Grubu'nu Fransa iki, Hollanda 3. olarak bitirdi. Polonya 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor