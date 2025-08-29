Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpspor yollarını ayırdı! Melih Kabasakal resmen Gaziantep'te

Eyüpspor ile yollarını ayıran Melih Kabasakal Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Eyüpspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı.

EYÜPSPOR YOLLARINI AYIRDI

Eyüpspor, orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de özverisiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, disiplini ve karakteriyle camiamızda iz bırakan, 2023-2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan futbolcumuz Melih Kabasakal'a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih Kabasakal." ifadeleri kullanıldı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı futbolcu Melih Kabasakal’ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.TRANSFER | MELİH KABASAKAL GAZİANTEP'TE!

Yeni transferimiz Melih Kabasakal, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı." denildi.

