Fatih Tekke'nin istediği İskoç oyuncu için yoğun mesai! İrving'e 'git' baskısı

Orta sahaya acil oyuncu arayan Trabzonspor'un gündemine Andrew İrving girdi. 2021-2023 arasında Münih Türkgücü'nde forma giyen ve şu anda West Ham’ın oyuncusu olan İskoç orta saha konusunda girişimler başladı. Köln, Mönchengladbach ve Stuttgart’ın istediği İrving’le Sturm Graz'ın yanı sıra Rangers ve Celtic de ilgilendi ancak olumlu sonuç alamadı.

İlgili Haber Trabzonspor orta saha için Marsilya ile temasta! Ounahi yoklaması

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

25 yaşındaki isim için Münih Türkgücü’nün yöneticileri devreye girdi ve Trabzonspor hakkında oyuncuya olumlu referanslar verdi. Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan İrving’in mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz ekibi oyuncuyu satıp bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Sol ayaklı orta saha aynı zamanda İskoçya Millî Takımı forması da giyiyor.

Geçen sezon West Ham formasıyla sadece 11 maça çıkan Irving daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.