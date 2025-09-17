Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: 'Neden şampiyon olamıyor' sorusuna cevap

Türk futbol önemli isimlerinden olan Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"

Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamaması hakkında konuşan Terim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Fatih Terim, "Arda Turan'dan teknik direktör olarak umutluyuz. Futbolcu olarak yeteri kadar nasibini aldı mı?" sorusuna şu cevabı verdi.

"Arda Turan daha iyi olabilirdi ama son dönemi hatırlarsınız, Galatasaray camiası sahip çıktı. Haklıydı, hakkıydı aynı zamanda. Nitekim bazı çatlak sesler oldu."

"BENİ GEÇMELERİNİ İSTİYORUM"

Genç çalıştırıcıların kendisini geçmesini istediğini söyleyen Terim, "Ben, onların beni geçmesini istiyorum. O, Selçuk, Volkan, Sergen var. Beni geçmelerini istiyorum, geçebilirler de buna ihtiyacımız var. Yeni bir akımın, yeni bir nefesin, yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük de müthiş bir yarışma işi. Seviyeli yarışma çok hoş bir şey." dedi.

OKAN BURUK'U NASIL BULUYOR?

Terim, Galatasaray’ın mevcut teknik direktörü Okan Buruk hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu:

“Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.”