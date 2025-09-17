Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: 'Neden şampiyon olamıyor' sorusuna cevap

Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: 'Neden şampiyon olamıyor' sorusuna cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;den Fenerbahçe sözleri: &#039;Neden şampiyon olamıyor&#039; sorusuna cevap
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Fatih Terim, katıldığı programda Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine dair gelen soruyu cevapladı. Arda Turan ve Okan Buruk hakkında da konuşan Terim, kendisini geçmelerini umduğunu söyledi.

Türk futbol önemli isimlerinden olan Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"

Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamaması hakkında konuşan Terim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Fatih Terim, "Arda Turan'dan teknik direktör olarak umutluyuz. Futbolcu olarak yeteri kadar nasibini aldı mı?" sorusuna şu cevabı verdi.

"Arda Turan daha iyi olabilirdi ama son dönemi hatırlarsınız, Galatasaray camiası sahip çıktı. Haklıydı, hakkıydı aynı zamanda. Nitekim bazı çatlak sesler oldu." 

Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: 'Neden şampiyon olamıyor' sorusuna cevap - 1. Resim

"BENİ GEÇMELERİNİ İSTİYORUM"

Genç çalıştırıcıların kendisini geçmesini istediğini söyleyen Terim, "Ben, onların beni geçmesini istiyorum. O, Selçuk, Volkan, Sergen var. Beni geçmelerini istiyorum, geçebilirler de buna ihtiyacımız var. Yeni bir akımın, yeni bir nefesin, yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük de müthiş bir yarışma işi. Seviyeli yarışma çok hoş bir şey." dedi.

OKAN BURUK'U NASIL BULUYOR?

Terim, Galatasaray’ın mevcut teknik direktörü Okan Buruk hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu:

“Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'ın eli İngiltere'yi karıştırdı! Fondöten krizi büyüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Frankfurt teknik direktörü Toppmöller'den Galatasaray açıklaması: Maça 1-0 geride başlıyoruz! - SporFrankfurt'tan Galatasaray açıklaması: 1-0 geride başlıyoruz!Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu bombası! Galatasaraylılar buna çok kızacak: Bir değil, iki görüşme birden - SporKoç'tan Hakan bombası: Görüşmeler ortaya çıktıOrkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti 5 milyon euro arttı - SporOrkun gerçeği! 7 maça çıktı, maliyeti 5 milyon euro arttıFIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana geriledi - SporFIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana gerilediGalatasaray kadroyu açıkladı: Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında yok - SporOsimhen, Frankfurt maçında olacak mı?Galatasaray efsanesi Fatih Terim cevapladı: Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? - SporTerim'den F.Bahçe açıklaması! Merak edilen soruyu cevapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...