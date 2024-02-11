Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kavga çıktı! Bonucci ve Metin Aktaş birbirine girdi

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının devre arasında gerginlik yaşandı. Leonardo Bonucci ile Alanyaspor Antrenörü Metin Aktaş arasında oyuncu tünelinde kavga çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşıyor.

Konu ekip ilk yarının 12.dakikasında Augusto'nun attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Tadic'in 49'da penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan Fenerbahçe, skoru eşitledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Dzeko'nun 59'da attığı golle 2-1 öne geçti.

BONUCCI VE METİN AKBAŞ KAVGA ETTİ

Karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacısı Leonardo Bonucci ile Alanyaspor antrenörü Metin Akbaş arasında kavga çıktığı belirtildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; iki oyuncu ilk yarının sona ermesiyle tünelde tartışmaya girerek kavga etti.

İki takım oyuncuları çıkan tartışmaya engel oldu.