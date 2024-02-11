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    • Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor! Kadıköy'de 11'ler belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor! Kadıköy&#039;de 11&#039;ler belli oldu
    Fenerbahçe, Alanyaspor, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın kazandığı haftada yara almak istemeyen Sarı-lacivertliler, liderliği bırakmak istemiyor.

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

    Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

    BECAO GERİ DÖNDÜ

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

    Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

    Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

    Alanyaspor'da tek, Fenerbahçe'de üç değişiklik - Son Dakika Haberleri

    FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER

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    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeAlanyasporSüper Lig
    Haberler > Spor > Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor! Kadıköy'de 11'ler belli oldu
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