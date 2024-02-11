Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşıyor! Kadıköy'de 11'ler belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın kazandığı haftada yara almak istemeyen Sarı-lacivertliler, liderliği bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
BECAO GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.
Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj
Kaynak: Türkiye Gazetesi