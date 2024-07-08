Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yıldız isim kamptan apar topar ayrıldı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Aziz'in Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığı açıklandı. Oyuncunun yeni sezonda olmayacağı da belirtildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Serdar Aziz'in teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirerek kamptan ayrıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca tecrübeli savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verildiği belirtildi.

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilgilendirme! 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."