Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yıldız isim kamptan apar topar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yıldız isim kamptan apar topar ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serdar Aziz, Jose Mourinho, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Aziz'in Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığı açıklandı. Oyuncunun yeni sezonda olmayacağı da belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Serdar Aziz'in teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirerek kamptan ayrıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca tecrübeli savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verildiği belirtildi.

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yıldız isim kamptan apar topar ayrıldı - 1. Resim

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilgilendirme! 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
DEM Partili Gevaş Belediyesi'nde işçi kıyımıİstanbullular dikkat! Tramvay hattındaki arıza nedeniyle seferler aksadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da flaş gelişme! Sergio Oliveira'dan beklenmedik talep... - SporGalatasaray'da Sergio Oliveira krizi!İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde... - SporArda Güler bavulunu topladı!Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - Sporİşte dünyanın en iyi takımlarıFenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı - SporFenerbahçe gaza bastı! Brezilyalı için teklif hazırRyan Kent'in talipleri artıyor! Fenerbahçeli hücum oyuncusu Ada yolcusu... - SporFenerbahçeli hücum oyuncusu Ada yolcusu...A Milli futbolcu Cenk Tosun: “Türk olmak zordur çünkü bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın” - SporCenk Tosun: “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı”
Sonraki Haber Yükleniyor...