Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’dan camiaya önemli mesajlar: Bunun sonu mutluluk

Ali Koç'tan dikkat çeken mesajlar: Son dönemde ciddi hedef olduk. Büyük başarılar büyük mutluluklar büyük zorluklar sonrası gelir. Biz bir sisteme karşı koyduk ve mücadelemiz sürüyor. İstanbul’da F.Bahçe mitingi yapacağız. En-Nesyri’yi çok istiyordum, hâlâ istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Mario Branco’ya 48 saat verdim. Şu ana kadar ‘Jose Mourinho’yu iyi ki getirmişiz’ diyorum. DNA’sı, bizim DNA’mıza çok çok uyuyor.

Fenerbahçe’de önceki gece Bodrum’da “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” kutlaması vardı. Geceye başkan Ali Koç da katıldı ve büyük coşku yaşandı. Koç’un camiaya önemli mesajları da vardı. Bir sisteme karşı mücadele verdiklerini ve bu bağlamda İstanbul’da Fenerbahçe mitingi yapacaklarını belirten Koç “Bazı şeyler kısa sürede değişmiyor. Biraz sabırlı olun. Son dönemde ciddi anlamda hedef olduk. Aziz Başkan hedef oldu. Ali Şen, döneminde hedef oldu. Benim dönemimde bu, zirve yaptı. Ama bazen büyük başarılar, büyük zorluklar sonrası gelir. Fenerbahçe olarak böyle bir dönemden geçiyoruz” dedi.

SONUNUZA AZ KALDI

“Biz şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız ne imar projemizin çıkarları için inandığımızdan ve ilkelerimizden taviz veririz. Az kaldı. Bu sistemi yıkacağız” diyen Koç “Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan adını kullanıp futbolu dizayn edenlere söylüyorum. Sonunuza az kaldı” çıkışında bulundu. Transfere de değinen Ali Koç, “Forveti hepiniz merak ediyorsunuz. En Nesyri’yi çok istiyordum, hâlâ istiyorum. Ama sabrımız taşmak üzere. Mario Branco’ya o konuda 48 saat verdim. Şu ana kadar ‘Jose Mourinho’yu iyi ki getirmişiz’ diyorum. DNA’sı, bizim DNA’mıza çok çok uyuyor”sözlerini kullandı.



EN GÜZEL GOL MERT MÜLDÜR'ÜN

EURO 2024’ün resmî sosyal medya hesabı turnuvanın en güzel golünü açıkladı; Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol. Taraftar anketinde Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol ilk sırayı alırken ikinci İspanyol Lamine Yamal ve üçüncü de Arda Güler oldu.

FORVET SONRASI FIRSAT TRANSFERİ

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Maximin takviyesi yaparken Jose Mourinho’nun istediği doğrultusunda bir de forvet alıp beklemeye geçecek. Kadro fazlası yabancılar elden çıkarılıp ağustos sonuna kadar fırsat transferleri kollanacak.

LUGANO HAZIRLIĞI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında salı gecesi İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Maximin de çift kalede yer alırken teknik direktör Jose Mourinho taktik çalışmasını sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.