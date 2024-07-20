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Fenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi

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Fenerbahçe&#039;den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi
Fenerbahçe, Corinthians, Wesley, Haber

Spor Haberleri

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Brezilya basınından gelen bir iddiayla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians'ta forma giyen genç kanat oyuncusu Wesley Teixeira için yüksek bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki Wesley'i kadrosuna katmak amacıyla Brezilya ekibine 18 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif etti. Ancak, Corinthians bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi - 1. Resim

Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için 30 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle geri dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi - 2. Resim

Bu sezon Corinthians formasıyla 38 maça çıkan Wesley, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Genç oyuncunun, kulübüyle 2027 yılının sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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