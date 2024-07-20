Fenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Brezilya basınından gelen bir iddiayla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians'ta forma giyen genç kanat oyuncusu Wesley Teixeira için yüksek bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki Wesley'i kadrosuna katmak amacıyla Brezilya ekibine 18 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif etti. Ancak, Corinthians bu teklifi reddetti.

Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için 30 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle geri dönmesi bekleniyor.

Bu sezon Corinthians formasıyla 38 maça çıkan Wesley, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Genç oyuncunun, kulübüyle 2027 yılının sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.