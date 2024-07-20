Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na izin yok! Bodrum'da yaptığı transfer açıklaması şaşırttı

Bodrum'da düzenlenen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde konuşan Ali Koç, takımdan ayrılacağı öne sürülen Ferdi Kadıoğlu için 'kalacak' ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Bodrum'da düzenlenen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü gecesinde konuşan Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra ağustosun sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." ifadelerini kullanarak milli oyuncunun kalması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın ile ilgili de konuşan Koç, "Oğuz Aydın'ı aldık, Hocamız dün 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi. Şimdiden yolu açık olsun. Çok önceden Levent Mercan'ı aldık, o da başarılı olacak göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.